تحويلات مرورية ليلية بالمدخل الجنوبي للعاصمة بسبب أشغال توسعة الطريق

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن اعتماد تحويل جزئي لحركة المرور بالطريق الوطنية رقم 3 أ1، وذلك في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة (القسط عدد 03).

وأوضحت الوزارة أنّ التحويل سيشمل مفترق المروج 1 والمروج 2، حيث سيتم غلق جزء من الطريق في الاتجاه المؤدي إلى تونس، ابتداءً من الساعة التاسعة ليلاً من يوم الجمعة 09 جانفي إلى الساعة السابعة صباحًا من يوم السبت 10 جانفي 2026، وذلك لاستكمال إنجاز طبقة السير.

وخلال هذه الفترة، يمكن لمستعملي الطريق المرور بصفة وقتية عبر الجسر الجديد. كما دعت الوزارة متساكني المروج 01 والمروج 03 والمتجهين نحو العاصمة إلى اعتماد مسار مفترق ميامي ومحوّل بئر القصعة كبديل.

وأكدت وزارة التجهيز والإسكان على ضرورة التخفيض من السرعة عند الاقتراب من مناطق الأشغال، واحترام العلامات المرورية وإشارات السلامة، حرصًا على سلامة جميع مستعملي الطريق وضمان انسيابية حركة المرور.

 

