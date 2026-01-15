Français
الأخبار

تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2

أعلنت وزارة التّجهيز والإسكان في بلاغ لكافة مستعملي الطّريق الوطنيّة رقم 3 أ1 أنّه سيتمّ تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 لمواصلة إنجاز طبقة السّير وذلك بداية من السّاعة التاسعة ليلا ليلة الخميس 15 جانفي إلى الساعة الخامسة من صبيحة يوم الجمعة 16 جانفي وذلك في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 3.

ويمكن لمستعملي الطريق العبور عبر الجسر الجديد بصفة وقتية.

ودعت الوزارة متساكني المروج 1 والمروج 3 المتّجهين إلى تونس العبور عبر مفترق ميامي ومحوّل بئر القصعة.

كما دعت وزارة التّجهيز والإسكان كافّة مستعملي الطّريق إلى التّخفيض من السّرعة على مستوى الأشغال واحترام العلامات الدالة.

