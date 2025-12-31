تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 من الخميس إلى السبت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعنلت اليوم الاربعاء وزارة التّجهيز والإسكان عن تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 ، خلال الفترة الممتدّة من الخميس 1 جانفي إلى السبت 3 جانفي 2026، وذلك في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 3.

وسيتمّ خلال يوم الخميس غرة جانفي غلق جزء الطّريق المؤدي إلى المفترق بالنسبة للقادمين من تونس، وفق بلاغ الوزارة، من الساعة السّابعة صباحا إلى منتصف النهار، وسيقع خلال يوم الجمعة 2 جانفي غلق جزء الطّريق بداية من المفترق نحو سوق السيّارات باليهوديّة من السّاعة التّاسعة صباحا إلى الثانية بعد الزوال.

أما جزء الطّريق المؤدّي إلى المفترق بالنسبة للقادمين من اليهودية، فسيغلق يوم السّبت 3 جانفي،ابتداء من السّاعة السّابعة صباحا إلى منتصف النهار. ويمكن لمستعملي الطريق، بحسب نفس المصدر، العبور عبر الجسر الجديد بصفة وقتية والدّخول إلى المروج 2 من الطريق الوقتيّة المحدثة في الغرض وكذلك استغلال الطرقات البلديّة المتفرّعة.

ودعت الوزارة في هذا الصدد، مستعملي الطّريق إلى التّخفيض من السرعة على مستوى الاشغال واحترام العلامات المرورية الدالة.

