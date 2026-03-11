Français
Anglais
العربية
الأخبار

تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة

تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة

أعلنت وزارة التّجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق عن تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الجهويّة رقم 22 (الطريق السريعة الجنوبية) على مستوى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس بداية من يوم الإثنين 16 مارس 2026 بداية من الثانية صباحا و لمدّة  10 أيّام وذلك لمواصلة هدم الجسر القديم في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 3.

و دعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى إحترام العلامات الدّالة وملازمة الحذر والتخفيض من السرعة على مستوى الاشغال.

