تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام

في بلاغ مشترك، أعلنت وزارتا الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتجارة وتنمية الصادرات، عن تحيين السعر المرجعي المتداول لزيت الزيتون البكر الممتاز، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير موسم جني وتحويل الزيتون، وحرصًا على حماية منظومة الإنتاج خاصة صغار الفلاحين.

وأفاد البلاغ أنه تقرر الترفيع في السعر المرجعي المتحرك لزيت الزيتون البكر الممتاز (Extra Vierge) على مستوى المعاصر (الباز) ليبلغ 10.200 دينار للكيلوغرام الواحد، في خطوة تهدف إلى تشجيع الجودة وتثمين المنتوج الوطني.

وأكدت الوزارتان أن هذا السعر المرجعي يبقى متحركًا وقابلًا للتحيين بصفة دورية، حيث يتم مراجعته أسبوعيًا وكلما دعت الحاجة، وذلك لمواكبة تطورات السوق ومتغيراته.

كما جددت الوزارتان التزامهما بمواصلة متابعة مختلف مراحل الموسم، بما يضمن نجاحه وحماية حقوق جميع المتدخلين في القطاع، ودعم استقرار منظومة زيت الزيتون باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد الفلاحي الوطني

