Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام

في بلاغ مشترك، أعلنت وزارتا الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتجارة وتنمية الصادرات، عن تحيين السعر المرجعي المتداول لزيت الزيتون البكر الممتاز، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير موسم جني وتحويل الزيتون، وحرصًا على حماية منظومة الإنتاج خاصة صغار الفلاحين.

وأفاد البلاغ أنه تقرر الترفيع في السعر المرجعي المتحرك لزيت الزيتون البكر الممتاز (Extra Vierge) على مستوى المعاصر (الباز) ليبلغ 10.200 دينار للكيلوغرام الواحد، في خطوة تهدف إلى تشجيع الجودة وتثمين المنتوج الوطني.

وأكدت الوزارتان أن هذا السعر المرجعي يبقى متحركًا وقابلًا للتحيين بصفة دورية، حيث يتم مراجعته أسبوعيًا وكلما دعت الحاجة، وذلك لمواكبة تطورات السوق ومتغيراته.

كما جددت الوزارتان التزامهما بمواصلة متابعة مختلف مراحل الموسم، بما يضمن نجاحه وحماية حقوق جميع المتدخلين في القطاع، ودعم استقرار منظومة زيت الزيتون باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد الفلاحي الوطني

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

957
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

392
أخر الأخبار

ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال و لماذا ندّدت عديد الدّول بهذا التّوجه..؟ فريد العليبي يكشف التفاصيل [فيديو]
372
الأخبار

بدايةً من 1 جانفي 2026 : إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية
367
الأخبار

الشاب خالد يتمنى فوز تونس في مبارته القادمة [فيديو]
344
اقتصاد وأعمال

3.768 دينار معدل الأجر الشهري في المؤسسات العمومية في تونس
304
الأخبار

سامي الطرابلسي : مباراة تنزانيا تكتسي أهمية كبيرة (فيديو)
296
الأخبار

سامي الطرابلسي يُعلّق بخصوص الإنتقادات التي طالته إثر مباراة نيجيريا (فيديو)
289
اقتصاد وأعمال

ETC تفتح قاعة عرضها الجديدة في حمام- سوسة
288
الأخبار

كان 2025: تم تعيينه لمباراة تونس–تنزانيا… نادالا وتاريخه مع التونسيين !
287
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025 – سامي الطرابلسي: “ليست لدي أي مشاكل شخصية مع أي لاعب” (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى