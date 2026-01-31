Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، أنه تمّ تحيين الموقع الالكتروني الخاص بخلاص معلوم الجولان والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.

و أعلنت، في بلاغ صادر عنها، انه بامكان أصحاب السيارات الخاصة وأصحاب العربات ذات الاستعمال المهني والمخصصة لنقل البضائع أو لنقل الأشخاص بمختلف أصنافها، خلاص هذه المعاليم عن بعد، باستعمال البطاقات البنكية أوالبريدية وذلك عبر الرابط التالي :

taxe-circulation.finances.gov.tn

يشار، إلى أنه تم تحديد يوم 5 فيفري المقبل، كآخر آجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة للأشخاص المعنويين باستثناء السيارات المعدة للكراء أوالمقتناة في إطارعقود إجارة أوإيجار مالي.

