تحيين مروري: قائمة الطرقات المقطوعة ومحاور العبور بحذر بعد التقلبات الجوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المرصد الوطني لسلامة المرور عن تسجيل انقطاعات واضطرابات في حركة المرور بعدد من ولايات الجمهورية، وذلك على إثر التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدتها البلاد.

ودعا المرصد كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحذر وتجنب عدد من المحاور التي أصبحت غير سالكة أو تشهد صعوبات كبيرة في المرور.

طرقات مقطوعة تمامًا

ولاية بن عروس:

الطريق المحلية 559 (بن عروس)

الطريق الوطنية 1 (برج السدرية)

الطريق الوطنية 3 (فوشانة)

الطريق المحلية 557 (رادس)

الطريق المحلية 573 (مرناق)

ولاية نابل:

الطريق الجهوية 27 (أمام الثكنة)

الطريق الجهوية 26 (سيدي صالح وسليمان)

الطريق الوطنية 1 (مدخل قرمبالية)

ولاية سوسة:

الطريق الوطنية 1 (النفيضة)

الطريق الجهوية 48 (أكودة)

ولاية تونس:

الطريق الجهوية 33 م2 (محيط السفارة الأمريكية – مع إمكانية استعمال محول حي السلامة)

طرقات تتطلب حذرًا شديدًا (مرور صعب)

تونس: الطريق الوطنية رقم 9 وطريق قمرت (طريق جهوية 23)

نابل: الطريق الوطنية رقم 1 بمنطقة بلي

بنزرت: الطريق الوطنية رقم 8

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



