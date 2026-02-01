Français
Anglais
العربية
الأخبار

تدخلات للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة لفتح الطرقات بمعتمدية الكريب

تدخلات للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة لفتح الطرقات بمعتمدية الكريب

شهدت معتمدية الكريب من ولاية سليانة، يومي 31 جانفي و1 فيفري، تدخلات ميدانية متواصلة من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان، وذلك في إطار مجهودات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها، عقب التقلبات الجوية التي شهدتها الجهة.

و قد تمثلت هذه التدخلات في فتح الطرقات المتضررة وإزالة الأوحال والأتربة التي خلفتها الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح القوية، بما مكّن من إعادة حركة المرور وضمان سلامة مستعملي الطريق.

و تندرج هذه العمليات ضمن خطة استباقية تهدف إلى الحدّ من تداعيات التقلبات المناخية، والحفاظ على استمرارية التنقل بين مختلف مناطق المعتمدية، مع تواصل المتابعة الميدانية تحسبًا لأي طارئ.

