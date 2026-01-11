Français
تدعيم مؤسسات استشفائية بولاية صفاقس بتجهيزات حديثة

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه تمّ خلال الفترة الأخيرة تدعيم عدد من المؤسسات الاستشفائية بولاية صفاقس بتجهيزات حديثة لتحسين جودة التكفّل ورفع طاقة الاستيعاب، إلى جانب فتح مركز صحة أساسية جديد بمنطقة الخوالة (معتمدية الغريبة).

و شملت هذه التعزيزات مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس بتدعيمه بآلة ليزر، وجهاز متطور لتصوير الثدي، وآلات تنظير بطني للجراحة العامة، ودعم الإنعاش بـ 12 سرير إنعاش مجهّز وتجهيزات للتنفس الاصطناعي.

و بمستشفى الهادي شاكر، تم توفير جهاز تصوير الثدي، وآلة قياس كثافة العظام، وآلات تنظير بطني لجراحة الأطفال، ودعم إنعاش الأطفال بأجهزة تنفس اصطناعي، فيما تعزز المستشفى الجهوي بالمحرس بطاولة عمليات جديدة، وآلتي تنفّس اصطناعي لقسم الإنعاش الطبي.

و أضافت الوزارة إنه تم افتتاح مركز الصحة الأساسية الجديد بالخوالة بمعتمدية الغريبة، الذي يوفّر خدمات الرعاية الأولية (فحص عام، متابعة الأم والطفل، تلقيح ووقاية، أدوية أساسية، وإحالة عند الحاجة)، لتقريب الخدمة وتقليل التنقّل على الأهالي.

و ذكرت بأنه هذه التدخلات المندرجة في إطار دعم الخدمات الصحية العمومية بولاية صفاقس، تأتي ضمن برنامج وطني لتحسين التكفل بالمرضى وتعزيز العدالة الصحية بين الجهات.

