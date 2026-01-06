تدعيم مستشفى الأطفال البشير حمزة بالذكاء الاصطناعي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الصحة، عن دخول تجهيزات وفضاءات جديدة حيّز الاستغلال بقسميْ الاستعجالي والتصوير الطبّي بمستشفى الأطفال البشير حمزة، بهدف تحسين الاستقبال وتقليص الانتظار و تسريع التشخيص للأطفال.

و أشار بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة الصحة، إلى أنّ أبرز الإضافات تتمثل في تهيئة قاعة التسجيل والانتظار بقسم التصوير لتنظيم أفضل وراحة أكبر للأطفال ومرافقيهم، وتهيئة قاعة الأكسجين لمجابهة ضغط الشتاء وحالات النزلات الموسمية، وتجهيز وحدة التصوير بقسم الاستعجالي بطاولة تصوير عالية الدقة، مُدَعّمة بالذكاء الاصطناعي والتي تُعدّ الأولى من نوعها في تونس، إضافة إلى تدعيم جهاز الرنين المغناطيسي (IRM) بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور وتقليص مدة الفحص، ودعم قسم التصوير بجهاز قياس هشاشة العظام للأطفال لرفع دقة تشخيص أمراض العظام و النمو.

و أضاف البلاغ، أنّ كُلفة المشروع، بلغت 2.3 مليون دينار، وتندرج هذه الخطوة، ضمن توجه وزارة الصحة لتحسين خدمات طب الأطفال ودمج التكنولوجيا داخل المستشفيات العمومية.

