Français
Anglais
العربية
الأخبار

تدعيم مستشفى الأطفال البشير حمزة بالذكاء الاصطناعي

تدعيم مستشفى الأطفال البشير حمزة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة الصحة، عن دخول تجهيزات وفضاءات جديدة حيّز الاستغلال بقسميْ الاستعجالي والتصوير الطبّي بمستشفى الأطفال البشير حمزة، بهدف تحسين الاستقبال وتقليص الانتظار و تسريع التشخيص للأطفال.

و أشار بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة الصحة، إلى أنّ أبرز الإضافات تتمثل في تهيئة قاعة التسجيل والانتظار بقسم التصوير لتنظيم أفضل وراحة أكبر للأطفال ومرافقيهم، وتهيئة قاعة الأكسجين لمجابهة ضغط الشتاء وحالات النزلات الموسمية، وتجهيز وحدة التصوير بقسم الاستعجالي بطاولة تصوير عالية الدقة، مُدَعّمة بالذكاء الاصطناعي والتي تُعدّ الأولى من نوعها في تونس، إضافة إلى تدعيم جهاز الرنين المغناطيسي (IRM) بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور وتقليص مدة الفحص، ودعم قسم التصوير بجهاز قياس هشاشة العظام للأطفال لرفع دقة تشخيص أمراض العظام و النمو.

و أضاف البلاغ، أنّ كُلفة المشروع، بلغت 2.3 مليون دينار، وتندرج هذه الخطوة، ضمن توجه وزارة الصحة لتحسين خدمات طب الأطفال ودمج التكنولوجيا داخل المستشفيات العمومية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

476
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار

419
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
348
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
330
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
297
الأخبار

بداية من يوم الغد، انخفاض ملحوظ في الحرارة وأمطار مرتقبة في هذه المناطق
295
أخر الأخبار

إرتدادات إستقالة الطبوبي تتواصل..جامعة الأساسي تدخل على الخطّ
290
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!
270
الأخبار

فنزويلا تُشكّل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة قضية احتجاز الرئيس مادورو
259
أخر الأخبار

باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]
256
الأخبار

التصنيف العالمي للفيفا (مباشر): بعد كأس أمم إفريقيا، تونس تتراجع إلى المركز 47 والمغرب عاشراً عالمياً

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى