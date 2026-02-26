تذكير إلى الجالية التونسية في الكويت: تعليق الخدمات القنصلية اليوم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بدولة الكويت إلى كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بالكويت أن الخدمات القنصلية مُعلّقة اليوم، وذلك بمناسبة الاحتفالات الرسمية بالعيد الوطني الكويتي.

ويشمل هذا التعليق المؤقت جميع الخدمات الإدارية والقنصلية التي توفّرها البعثة الدبلوماسية بصفة اعتيادية.

ودعت السفارة أبناء الجالية إلى أخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار عند برمجة مواعيدهم الإدارية، مؤكدة في الوقت ذاته أنّ رقم الطوارئ يظل متاحًا للحالات المستعجلة والاستثنائية التي تستوجب تدخّلًا فوريًا.

ومن المنتظر أن تُستأنف الخدمات وفق الجدول المُعلن سابقًا وخلال أوقات العمل الرسمية المعتادة.

