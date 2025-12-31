تذكير: فتح استثنائي لمكاتب البريد التونسي هذا الأربعاء 31 ديسمبر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يُذكّر البريد التونسي حرفاءه بأن هياكله التجارية ستكون مفتوحة بصفة استثنائية يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وذلك لتأمين استمرارية الخدمات وتيسير قضاء المعاملات قبل نهاية السنة.

وسيتم اعتماد حصّتي عمل وفق التوقيت التالي:

من 08:00 صباحًا إلى 12:00 ظهرًا

ومن 13:00 بعد الزوال إلى 15:30 مساءً

ويأتي هذا الإجراء استجابة للإقبال المتزايد على الخدمات البريدية والمالية خلال هذه الفترة، بما يضمن حسن سير المعاملات وتمكين الحرفاء من قضاء حاجياتهم في أفضل الظروف.

