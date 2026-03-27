تراجع أسعار الذهب بنحو 16 بالمائة منذ اندلاع الحرب ضد إيران

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 74 دولارًا، اليوم الجمعة 27 مارس، مستعيدةً جزءًا من الخسائر التي تكبّدتها خلال الجلسة السابقة. ويُعزى هذا الارتداد أساسًا إلى عمليات شراء انتهازية جاءت عقب التراجع الأخير في الأسعار.

ورغم هذا التعافي الظرفي، يتجه المعدن النفيس نحو تسجيل الأسبوع الرابع على التوالي من التراجع. كما أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة يزيد من المخاوف المرتبطة بالتضخم، ويعزز التوقعات بتشديد السياسات النقدية على المستوى العالمي.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران يوم 28 فيفري، تراجعت أسعار الذهب بنحو 16 بالمائة. ويأتي هذا الانخفاض في سياق صعود الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بأكثر من 2 بالمائة خلال الفترة نفسها، ما أثّر سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر.

