تراجع أسعار النّفط بأكثر من 13 % بعد قرار ترمب تأجيل قصف محطّات الطّاقة الإيرانية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تراجعت ​أسعار النفط بأكثر من 13% اليوم،بعد أن ‌قال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب أنه سيؤجل ‌أي ضربات عسكرية ضد محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك ⁠قبل ساعات من الموعد النّهائي الذّي كان ينذر بتصعيد الصّراع الذّي دخل أسبوعه الرابع.

وتمّ ​تداول العقود الآجلة لخام برنت عند حوالي 104.1 ⁠دولار للبرميل، بانخفاض 7.2%، بحلول الساعة 1130 بتوقيت غرينتش بعد هبوطها ⁠15% لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 96 دولارا للبرميل.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.8% إلى 90.55 دولار بعد تراجعه 13.5% ليصل إلى أدنى مستوى له ​خلال الجلسة عند 85.28 دولار. وهدد ترامب يوم السبت “بتدمير” محطات الكهرباء في إيران ما لم تقدم على ‌إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة، محددا موعدا نهائيا في حوالي الساعة ⁠7:44 مساء بتوقيت شرق الولايات ‌المتحدة (2344 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين.

وأثارت تعليقاته تهديدات بالرد من الحرس الثوري الإيراني، الذي قال إنه سيهاجم محطات الكهرباء الإسرائيلية وتلك التي تزود القواعد الأمريكية في منطقة الخليج إذا نفذ ترامب تهديده “بتدمير” شبكة الكهرباء ‌الإيرانية.

وألحقت الحرب أضرارا بمرافق الطاقة ⁠الرئيسية في الخليج وأغلقت حركة الملاحة فعليا في مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20% من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. وقدر المحللون الخسارة في إنتاج النفط في الشرق ‌الأوسط ⁠بما يتراوح بين سبعة ملايين وعشرة ملايين برميل يوميا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



