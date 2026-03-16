تراجع صادرات النفط الخليجية بأكثر من 60% مع شبه إغلاق مضيق هرمز

تراجعت صادرات النفط لدول الخليج بشكل حاد منذ اندلاع الحرب، بفعل الاضطرابات التي طالت حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما تسبب في واحدة من أكبر صدمات الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة.

وبحسب بيانات الشحن البحري وتحليلات أوردتها وكالة رويترز، انخفضت شحنات النفط الخام الصادرة من ثمانية منتجين كبار في الشرق الأوسط إلى نحو 9.7 ملايين برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس.

وقبل اندلاع الأزمة، كانت هذه الصادرات تبلغ قرابة 25.1 مليون برميل يوميًا في فيفري، ما يعكس تراجعًا بنحو 61% في تدفقات النفط البحرية بالمنطقة.

