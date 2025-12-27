Français
Anglais
العربية
الأخبار

تراجع طفيف في عجز الخطوط التونسية

تراجع طفيف في عجز الخطوط التونسية

أظهرت القوائم المالية لمجموعة شركة الخطوط التونسية، الصادرة، السبت، على موقع بورصة تونس للأوراق المالية،تسجيل تراجع طفيف في العجز ليناهز 220،8 مليون دينار خلال سنة 2022، مقابل 335 مليون دينار خلال السنة السابقة.

و يعزى هذا التحسّن في النتيجة المجمّعة أساسا، إلى الإرتفاع الكبير في عائدات الشركة بنسبة 93 بالمائة، حيث إنتقلت من 733،5 مليون دينار سنة 2021 إلى 1416،5 مليون دينار سنة 2022.

يشار إلى أن 88 بالمائة من هذه العائدات تم تحقيقها من قبل الناقل الوطني الخطوط التونسية.

و تضم مجموعة الخطوط التونسية بشكل أساسي الناقل الوطني الخطوط التونسية وشركاتها التابعة مثل شركة الخطوط التونسية الفنية المتخصصة في صيانة وهندسة الطائرات، وشركة الخطوط التونسية للخدمات المكلفة بالخدمات الأرضية، و الخطوط التونسية السريعة المتخصّصة أساسًا في الرحلات الجهوية.

كما تبيّن القوائم المالية للمجموعة، إلى حدود 31 ديسمبر 2022، أن إجمالي الأصول بلغ نحو 1915،1 مليون دينار، مسجّلا تراجعا طفيفا بنسبة 8،2 بالمائة، مقارنة بسنة 2021.

و ينتظر أن تعرض القوائم المالية لمجموعة الخطوط التونسية على مصادقة الجلسة العامة العادية، المقرّر عقدها يوم 30 ديسمبر 2025.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

289
الأخبار

الشرع يقدّم لترامب رأسيْ رفيقين سابقين… من قادة تنظيم داعش

276
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء
250
اقتصاد وأعمال

الاقتصاد التونسي في 2025 : مرونة و تطلع نحو نمو مستدام
243
اقتصاد وأعمال

تونس: برنامج يمتد على خمس سنوات يهدف لحفر عشرة آبار بترول جديدة
229
الأخبار

كان 2025: تونس في المركز 11 ضمن ترتيب أغلى المنتخبات من حيث القيمة السوقية
228
الأخبار

ضربات أمريكية ضدّ ‘داعش’ في نيجيريا بأمر من ترامب
226
الأخبار

كرة اليد : الخميس القادم النظر في احتراز سبورتينغ المكنين
216
اقتصاد وأعمال

الصين تفرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية
211
الأخبار

شركة السكك الحديديّة : لا أضرار في حادث جنوح قطار تونس-غار الدماء
211
اقتصاد وأعمال

إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في ولاية تطاوين: 9 مشاريع في طور الدراسات الأولية والنهائية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى