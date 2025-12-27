تراجع طفيف في عجز الخطوط التونسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أظهرت القوائم المالية لمجموعة شركة الخطوط التونسية، الصادرة، السبت، على موقع بورصة تونس للأوراق المالية،تسجيل تراجع طفيف في العجز ليناهز 220،8 مليون دينار خلال سنة 2022، مقابل 335 مليون دينار خلال السنة السابقة.

و يعزى هذا التحسّن في النتيجة المجمّعة أساسا، إلى الإرتفاع الكبير في عائدات الشركة بنسبة 93 بالمائة، حيث إنتقلت من 733،5 مليون دينار سنة 2021 إلى 1416،5 مليون دينار سنة 2022.

يشار إلى أن 88 بالمائة من هذه العائدات تم تحقيقها من قبل الناقل الوطني الخطوط التونسية.

و تضم مجموعة الخطوط التونسية بشكل أساسي الناقل الوطني الخطوط التونسية وشركاتها التابعة مثل شركة الخطوط التونسية الفنية المتخصصة في صيانة وهندسة الطائرات، وشركة الخطوط التونسية للخدمات المكلفة بالخدمات الأرضية، و الخطوط التونسية السريعة المتخصّصة أساسًا في الرحلات الجهوية.

كما تبيّن القوائم المالية للمجموعة، إلى حدود 31 ديسمبر 2022، أن إجمالي الأصول بلغ نحو 1915،1 مليون دينار، مسجّلا تراجعا طفيفا بنسبة 8،2 بالمائة، مقارنة بسنة 2021.

و ينتظر أن تعرض القوائم المالية لمجموعة الخطوط التونسية على مصادقة الجلسة العامة العادية، المقرّر عقدها يوم 30 ديسمبر 2025.

