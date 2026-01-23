Français
اقتصاد وأعمال

تراجع عدد مسافري الخطوط التونسية السنة الماضية بنسبة 5 بالمائة

تراجع عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية خلال سنة 2025 بنسبة 5 بالمائة اذ بلغ اجمالي الركاب مليونين و486 الف و888 مسافر، وذلك رغم تراجع عرض المقاعد المتاحة للكيلومتر بنسبة 8 بالمائة، وفق مؤشرات نشاط الشركة المنشورة على موقع بورصة تونس.

كما أظهرت بيانات الناقلة الجوية تحسن نسبة الامتلاء ب3 نقاط ليصل الى 1ر76 بالمائة مقارنة ب1ر73 بالمائة في سنة 2024.

و ارتفعت نسبة التعبئة خلال سنة 2025 ب4ر2 نقطة لتبلغ 3ر66 بالمائة مقابل 9ر63 بالمائة في 2024.

و بلغت عائدات الشركة الوطنية خلال السنة المنقضية 1627 مليون دينار توزعت بين 1563 مليون دينار للرحلات المنتظمة والإضافية، و26 مليون دينار للرحلات غير المنتظمة والحج، و 38 مليون دينار للبريد و الشحن.

و شهدت الخطوط التونسية تراجعا على مستوى حصتها في السوق لتبلغ 20 بالمائة مقابل 22 بالمائة قبل سنة فيما سجلت زيادة في نقل البضائع والبريد بنسبة 8 بالمائة (5500 طن) مقارنة مع سنة 2024.

