Français
Anglais
العربية
الأخبار

تراجع ملحوظ في حوادث المرور خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية

سجّل عدد حوادث المرور في تونس تراجعًا ملحوظًا، منذ بداية السنة وإلى غاية 18 مارس الجاري، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي.

فقد كشف المرصد الوطني، أن عدد الحوادث بلغ 826 حادثًا، مقابل 1189 حادثًا خلال نفس الفترة من سنة 2025، أي بانخفاض قدره 363 حادثًا، ما يمثل تراجعًا بنسبة 30,53 بالمائة.

و أضاف أن عدد الجرحى قد تراجع من 1518 إلى 1066 جريحًا، بفارق 452 حالة، أي بنسبة انخفاض بلغت 29,78 بالمائة. في حين استقر عدد القتلى تقريبًا في نفس المستوى، حيث تم تسجيل 232 قتيلًا مقابل 233 خلال السنة الماضية.

كما تُظهر احصائيات المرصد الوطني، بخصوص أسباب حوادث الطرقات، أنّ السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية الى حوادث ب 210 حوادث (25,42 بالمائة)، تليهما السرعة بـ 201 حوادث (24,33 بالمائة)، ثم شقّ الطريق بـ107 حوادث (12,95 بالمائة)، وعدم احترام الأولوية بـ 74 حادثًا (8,96 بالمائة).

و أوضح فيما يتعلق بالوفيات، أن السرعة تعد من أبرز أسباب الحوادث القاتلة، حيث تسببت في 86 حالة وفاة، أي بنسبة 37,07 بالمائة من مجموع القتلى.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى