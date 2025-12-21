Français
تراجع نسبة تأييد حكومة رئيسة الوزراء اليابانية إلى 67.5%

أظهر استطلاع جديد للرأي انخفاض نسبة تأييد حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى 67.5%.

و كشف الاستطلاع، الذي أجرته وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” و نشرته اليوم الأحد، أن غالبية المستطلعين يرون أن تصريحات تاكايتشي بشأن احتمالية وقوع هجوم على تايوان، والتي أدت إلى توتر العلاقات مع الصين، تؤثر على الاقتصاد الياباني.

و مع ذلك، قال 57% من المستطلعة آراؤهم إنهم لا يعتبرون تصريحات تاكايتشي غير مسؤولة.

و أظهر الاستطلاع الهاتفي الذي استمر يومين أن نسبة تأييد الحكومة اليابانية انخفضت بمقدار 2.4 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع الشهر السابق.

في غضون ذلك، قال 64.6% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يشعرون بقلق متزايد بشأن الوضع المالي لليابان بعد إقرار ميزانية تكميلية بقيمة 18.3 تريليون ين (116 مليار دولار) للسنة المالية الحالية التي ستنتهي في مارس المقبل.

