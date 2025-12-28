ترامب : أجريت محادثات جيدة و مثمرة للغاية مع بوتين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراء مكالمة هاتفية “جيدة ومثمرة للغاية” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاء ذلك قبل لقاء ترامب بالرئيس الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي اليوم الأحد في فلوريدا.

و كتب ترمب، في منشور على منصة “إكس”: “لقد أجريت للتو مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قبل اجتماعي، في الساعة الواحدة ظهر اليوم (الأحد بالتوقيت المحلي)، مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي. وسيعقد الاجتماع في غرفة الطعام الرئيسية في مارالاغو. وسائل الإعلام مدعوة للحضور”.

و من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا الأحد للاتفاق على خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنهما يواجهان خلافات كبيرة حول قضايا حاسمة والاستفزازات المتمثلة في الهجمات الجوية الروسية.

