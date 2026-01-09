Français
ترامب: ‘أنا من يُحدّد القيود على صلاحياتي وليس القانون الدولي’

شدّد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب على أنه هو من سيحدّد أي قيود على صلاحياته، وليس القانون الدّولي أو المعاهدات، موضحا أنّه سيشن ضربات برية ضد كارتيلات المخدرات، دون تحديد مكانها.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نُشرت أمس الخميس، قال ترامب إن سلطته كقائد أعلى للقوات المسلحة لا يحدها سوى “أخلاقه الشخصية”. فعندما سُئل عما إذا كانت هناك أي قيود على صلاحياته العالمية، أفاد ترامب “نعم، هناك شيء واحد. أخلاقي الشخصية. عقلي. هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفني”. وأضاف أنه ليس بحاجة إلى القانون الدولي لأنه لا يسعى “لإيذاء الناس”.

وعندما أُلحّ عليه أكثر بشأن ما إذا كانت إدارته ملزمة بالامتثال للقانون الدولي، قال ترامب “بلى”، لكنه أشار إلى أنه سيكون هو الحكم عندما تنطبق هذه القيود على الولايات المتحدة، لافتا أيضا إلى أن الأمر يعتمد على “تعريفك للقانون الدولي”. وتأتي التصريحات بعد أيام من إطلاقه هجوما خاطفا لإطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتهديده لعدد من الدول الأخرى بالإضافة إلى إقليم غرينلاند ذي الحكم الذاتي.

