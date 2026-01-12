ترامب : إيران تأخذ التهديدات الأمريكية بجدية و تبدي استعدادها للحوار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، أن إيران تأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد ولهذا تبدى استعدادها لإجراء حوار.

و نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن ترامب قوله للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إير فورس ون: لقد كانوا يناقشون هذا الأمر معي لسنوات، مشيرًا إلى الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني خلال ولايته الأولى، والعملية الأمريكية الأخيرة لإزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

و أوضح الرئيس ترامب إن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة لاقتراح حوار، بينما تدرس إدارته الردود – بما في ذلك الخيارات العسكرية – وسط تقارير من منظمات حقوقية تفيد بمقتل مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد خلال احتجاجات حاشدة ضد النظام.

و أضاف : قد نضطر إلى اتخاذ إجراء قبل الاجتماع … يجري الترتيب لاجتماع، رافضًا الخوض في تفاصيل الخيارات المطروحة.

و أخبر ترامب الصحفيين أنه يتلقى تقارير كل ساعة عن حملة قمع الاحتجاجات.. وأضاف: “ننظر إلى الأمر بجدية بالغة.. والجيش ينظر فيه أيضاً.. ونحن ندرس خيارات قوية للغاية”.

و أفاد مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، بتلقيه شهادات شهود عيان وتقارير موثوقة تفيد بمقتل مئات المتظاهرين منذ ليلة الخميس، بينما تُقدر وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، وهي منظمة أمريكية أخرى، مقتل 490 متظاهراً منذ بدء المظاهرات في 28 ديسمبر الماضي.

و في ايران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي – في كلمة ألقاها أمام مجموعة من السفراء اليوم الاثنين إن طهران مستعدة “للحرب” و للحوار أيضاً.

و أضاف: لسنا دعاة حرب، لكننا مستعدون للحرب… كما أننا مستعدون للمفاوضات و لكن مفاوضات عادلة، تقوم على المساواة في الحقوق و الاحترام المتبادل.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



