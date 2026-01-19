ترامب : الدنمارك فشلت في إبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الدنمارك فشلت على مدى سنوات فى التعامل مع ما وصفه بـ«التهديد الروسي» في جزيرة غرينلاند، معتبرًا أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الشأن.

و كتب ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) “لقد ظل الناتو (حلف شمال الأطلسي) يطالب الدنمارك، على مدى عشرين عامًا، بضرورة إبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند .. للأسف، لم تتمكن الدنمارك من فعل أي شيء حيال ذلك. الآن حان الوقت ، و سيتم ذلك!!!”.

و كان ترامب أعلن، في وقت سابق، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 10% اعتبارًا من فيفري المقبل على عدد من الدول الأوروبية ، من بينها الدنمارك و النرويج و السويد وفرنسا و ألمانيا و المملكة المتحدة و هولندا و فنلندا، على أن ترتفع هذه الرسوم لاحقًا إلى 25%، و تظل سارية لحين إبرام اتفاق يتيح للولايات المتحدة شراء غرينلاند.

بدوره، أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن أن بلاده ستواصل المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة من أجل احتواء الأزمة المتعلقة بجزيرة غرينلاند، مشددًا على أن الحوار يظل الخيار الأساسي رغم التهديدات الأمريكية الأخيرة.

