Français
Anglais
العربية
الأخبار

ترامب : الدنمارك فشلت في إبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند

ترامب : الدنمارك فشلت في إبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الدنمارك فشلت على مدى سنوات فى التعامل مع ما وصفه بـ«التهديد الروسي» في جزيرة غرينلاند، معتبرًا أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الشأن.

و كتب ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) “لقد ظل الناتو (حلف شمال الأطلسي) يطالب الدنمارك، على مدى عشرين عامًا، بضرورة إبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند .. للأسف، لم تتمكن الدنمارك من فعل أي شيء حيال ذلك. الآن حان الوقت ، و سيتم ذلك!!!”.

و كان ترامب أعلن، في وقت سابق، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 10% اعتبارًا من فيفري المقبل على عدد من الدول الأوروبية ، من بينها الدنمارك و النرويج و السويد وفرنسا و ألمانيا و المملكة المتحدة و هولندا و فنلندا، على أن ترتفع هذه الرسوم لاحقًا إلى 25%، و تظل سارية لحين إبرام اتفاق يتيح للولايات المتحدة شراء غرينلاند.

بدوره، أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن أن بلاده ستواصل المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة من أجل احتواء الأزمة المتعلقة بجزيرة غرينلاند، مشددًا على أن الحوار يظل الخيار الأساسي رغم التهديدات الأمريكية الأخيرة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

391
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

312
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
302
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
276
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
268
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
268
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
266
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
262
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…
259
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات و مركزا لاستخلاص المحاصيل
252
الأخبار

تغيرات في الوضع الجوي بداية من هذه الليلة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى