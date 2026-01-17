Français
ترامب : الدول التي أرسلت قواتها إلى غرينلاند تلعب لعبة خطيرة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال عدد من الدول الأوروبية قواتها إلى غرينلاند بأنه “لعبة خطيرة جدا”.

و كتب ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي أن الدنمارك و النرويج و السويد و فرنسا و ألمانيا و بريطانيا و هولندا و فنلندا “توجهت إلى غرينلاند بهدف مجهول”.

و أضاف أن “هذا الوضع خطير للغاية من ناحية أمن الكوكب”، مضيفا أن “الدول التي تلعب هذه اللعبة الخطيرة خلقت مخاطر ذات مستوى غير مقبول”.

و شدّد على ضرورة اتخاذ “إجراءات حازمة” من أجل “حماية السلام والأمن العالمي” و “إنهاء هذا الوضع الخطير”.

و يأتي ذلك مع إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الدول الأوروبية التي أرسلت قواتها إلى غرينلاند على خلفية إصرار ترامب على ضم الجزيرة التي تعتبر إقليما ذاتي الحكم تابعا للدنمارك، للولايات المتحدة.

و أعلنت سلطات غرينلاند و الدنمارك عن رفضها تسليم الجزيرة للولايات المتحدة، فيما حذر عدد من الدول الأوروبية من خطورة عواقب مثل هذه الخطوة.

