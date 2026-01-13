ترامب: ‘الدّول التي تتعامل تجاريّاً مع إيران ستواجه رسوماً بنسبة 25%’

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ “أي بلد يتعامل تجاريا مع إيران سيخضع لرسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على أي معاملات مع الولايات المتّحدة”، وذلك في وقت تدرس فيه واشنطن الرّد على الأوضاع في إيران التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وأضاف في منشور على تروث سوشيال “اعتبارا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجاريا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسوما جمركية 25 بالمئة على جميع المعاملات مع الولايات المتحدة”. ويدفع المستوردون الأمريكيون للبضائع من تلك الدول الرسوم الجمركية. وتخضع إيران لعقوبات مشددة من واشنطن منذ سنوات. وقال ترامب دون تقديم تفاصيل “هذا الأمر نهائي وقاطع”.

وتشمل أهم وجهات تصدير البضائع الإيرانية الصين والإمارات والهند. ولم يصدر عن البيت الأبيض أي وثائق رسمية بشأن هذه السياسة على موقعه الإلكتروني، كما لم تُنشر أي معلومات حول الأساس القانوني الذي سيستند إليه ترامب لفرض الرسوم، أو ما إذا كانت ستشمل جميع شركاء إيران التجاريين. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

ردود دوليّة

وانتقدت السفارة الصينية في واشنطن نهج ترامب، مؤكدة أن الصين ستتخذ “جميع التدابير اللازمة” لحماية مصالحها، وتعارض “أي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وتتجاوز الحدود القانونية”.

وقالت اليابان وكوريا الجنوبية، اللتان أبرمتا اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة العام الماضي، اليوم الثلاثاء أنهما تراقبان التطورات عن كثب. وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية في بيان “نعتزم اتخاذ أي إجراءات ضرورية حالما تتضح الإجراءات المحددة للحكومة الأمريكية”.

وخاضت إيران حربا استمرت 12 يوما العام الماضي مع إسرائيل حليفة الولايات المتحدة قصفت خلالها قوات أمريكية منشآتها النووية. وتشهد الجمهورية الإسلامية حاليا أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

