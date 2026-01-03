ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنّه تمّ إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى خارج فنزويلا، مؤكّدا أنّ العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية.

كما أكّد ترامب أنّ الولايات المتحدة نفّذت “ضربة واسعة النطاق” في فنزويلا وأن العملية نُفذت “بنجاح”، معلنا عن عقد مؤتمر صحافي بشأن الوضع في فنزويلا عند الساعة 11 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (16,00 توقيت غرينتش).

وكتب ترامب في منشور على منصة ‌تروث سوشيال “نفذت الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح ضربة ‍واسعة ⁠النطاق ضد فنزويلا وزعيمها، الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تم القبض ​عليه مع ‌زوجته وترحيلهما جوا إلى خارج ​البلاد”.

وأفادت شبكة ‘سي بي إس نيوز’ بأنّ قوات ‘دلتا’ التابعة للجيش الأميركي هي التي قامت باعتقال الرئيس الفنزويلي مادورووزوجته.

