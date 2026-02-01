Français
Anglais
العربية
الأخبار

ترامب : الولايات المتحدة بدأت التواصل مع كوبا لإبرام صفقة

ترامب : الولايات المتحدة بدأت التواصل مع كوبا لإبرام صفقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة بدأت بالتحدث مع القادة الكوبيين لإبرام صفقة محتملة.

و قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أثناء توجهه إلى فلوريدا : “ليس بالضرورة أن تكون أزمة إنسانية. أعتقد أنهم سيأتون إلينا على الأرجح و يرغبون في إبرام صفقة. و هكذا ستعود كوبا حرة مرة أخرى.”

و توقع أنهم سيعقدون نوعاً من الاتفاق مع كوبا و قال : “أعتقد، كما تعلمون، أننا سنكون لطفاء”.

و لم يُقدم ترامب أي تفاصيل حول مستوى التواصل الذي أجرته إدارته مع كوبا مؤخرًا أو توقيته ، و اكتفى بالقول: “بدأنا نتحدث مع كوبا”.

و ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية أن تصريحات ترامب تأتي في الوقت الذي تُمارس فيه إدارته ضغوطًا متزايدة على الجزيرة و تقطع عنها إمدادات النفط الرئيسية.

و أدلى الرئيس الجمهوري بهذا التصريح في أعقاب تحركاته في الأسابيع الأخيرة لقطع إمدادات النفط من فنزويلا و المكسيك و التي أشار إلى أنها ستجبر كوبا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

و لا تزال أهدافه تجاه كوبا غير واضحة، لكن ترامب وجه اهتمامًا أكبر نحو الجزيرة بعد أن ألقت إدارته في أوائل الشهر الماضي القبض على الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو و أصبح أكثر حزمًا في مواجهة الدول المعادية للولايات المتحدة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

537
أخر الأخبار

بنزرت: تسخير 120 عنصرًا من الهلال الأحمر للتدخل عند الطوارىء

448
أخر الأخبار

تكنولوجيا المعلومات في تونس: كم يتقاضى مطوّرو البرمجيات فعليًا في عام 2025 ؟
356
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية المنتظرة
313
أخر الأخبار

من بن عروس إلى نابل: حجز أكثر من طن من الموز المهرّب
281
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس الأمم الأفريقية 2026: ما هي القناة والتوقيت لمشاهدة نهائي تونس ومصر ؟
273
أخر الأخبار

فاجعة تبرسق: ترميم غير مكتمل لسور شُيّد سنة 2001 يُنهي حياة “يوسف”..الشنيتي تكشف التفاصيل (فيديو)
269
الأخبار

وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة
261
الأخبار

باجة : غدًا تعليق الدروس بمعتمديتي عمدون و نفزة بسبب التقلبات الجوية
254
الأخبار

باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]
251
اقتصاد وأعمال

تونس : استثمار صناعي صينيي – إيطالي في المنستير بـ5 ملايين يورو ويوفّر 350 موطن شغل جديد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى