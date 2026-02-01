ترامب : الولايات المتحدة بدأت التواصل مع كوبا لإبرام صفقة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة بدأت بالتحدث مع القادة الكوبيين لإبرام صفقة محتملة.

و قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أثناء توجهه إلى فلوريدا : “ليس بالضرورة أن تكون أزمة إنسانية. أعتقد أنهم سيأتون إلينا على الأرجح و يرغبون في إبرام صفقة. و هكذا ستعود كوبا حرة مرة أخرى.”

و توقع أنهم سيعقدون نوعاً من الاتفاق مع كوبا و قال : “أعتقد، كما تعلمون، أننا سنكون لطفاء”.

و لم يُقدم ترامب أي تفاصيل حول مستوى التواصل الذي أجرته إدارته مع كوبا مؤخرًا أو توقيته ، و اكتفى بالقول: “بدأنا نتحدث مع كوبا”.

و ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية أن تصريحات ترامب تأتي في الوقت الذي تُمارس فيه إدارته ضغوطًا متزايدة على الجزيرة و تقطع عنها إمدادات النفط الرئيسية.

و أدلى الرئيس الجمهوري بهذا التصريح في أعقاب تحركاته في الأسابيع الأخيرة لقطع إمدادات النفط من فنزويلا و المكسيك و التي أشار إلى أنها ستجبر كوبا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

و لا تزال أهدافه تجاه كوبا غير واضحة، لكن ترامب وجه اهتمامًا أكبر نحو الجزيرة بعد أن ألقت إدارته في أوائل الشهر الماضي القبض على الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو و أصبح أكثر حزمًا في مواجهة الدول المعادية للولايات المتحدة.

