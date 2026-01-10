Français
Anglais
العربية
الأخبار

ترامب : الولايات المتحدة تحقق أرباحا من بيع الأسلحة لأوكرانيا و تسعى لتسوية النزاع

ترامب : الولايات المتحدة تحقق أرباحا من بيع الأسلحة لأوكرانيا و تسعى لتسوية النزاع

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة، بينما تسعى لتسوية النزاع في أوكرانيا، فإنها تحقق أرباحا مالية من بيع الأسلحة للحلفاء الذين يقدمونها بدورهم لكييف.

و قال ترامب خلال حدث في البيت الأبيض : “نحن لا نخسر أموالا، بل نحقق الكثير من الأرباح لأننا نبيع المعدات العسكرية التي من المحتمل أن يقدموها لأوكرانيا لاحقا”، وأكد أن الولايات المتحدة “تحصل على القيمة الكاملة” للأسلحة المباعة بهذه الطريقة عبر حلف الناتو.

لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن الربح المالي ليس الأولوية القصوى، قائلا: “المال ليس الأولوية القصوى، نحن نريد حل النزاع و نهتم بحياة الناس”.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

334
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]

331
الأخبار

إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة
322
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
319
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
305
أخر الأخبار

ماكرون يحذّر من تقاسم العالم بين القوى الكبرى ويدعو إلى إنقاذ التعددية الدولية
301
أخر الأخبار

بعد خيبة المنتخب الوطني.. هل نتجه نحو جلسة عامة لمساءلة وزير الرياضة ؟ (فيديو)
299
اقتصاد وأعمال

شركة Instadeep تعتزم إنجاز مشاريع في مجال الذكاء الإصطناعي بقيمة استثمارية تناهز عدة مليارات من المليمات بتطاوين
292
الأخبار

إيران ترفع سقف التهديد وتتوعد بردّ حاسم على أي عدوان
284
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس في المركز الخامس عشر، ترتيب المنتخبات من المركز الحادي عشر إلى الرابع والعشرين
267
أخر الأخبار

إضراب عام على الورق واستقالة مُعلّقة: 24 ساعة تُحدّد مصير الاتحاد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى