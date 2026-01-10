ترامب : الولايات المتحدة تحقق أرباحا من بيع الأسلحة لأوكرانيا و تسعى لتسوية النزاع

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة، بينما تسعى لتسوية النزاع في أوكرانيا، فإنها تحقق أرباحا مالية من بيع الأسلحة للحلفاء الذين يقدمونها بدورهم لكييف.

و قال ترامب خلال حدث في البيت الأبيض : “نحن لا نخسر أموالا، بل نحقق الكثير من الأرباح لأننا نبيع المعدات العسكرية التي من المحتمل أن يقدموها لأوكرانيا لاحقا”، وأكد أن الولايات المتحدة “تحصل على القيمة الكاملة” للأسلحة المباعة بهذه الطريقة عبر حلف الناتو.

لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن الربح المالي ليس الأولوية القصوى، قائلا: “المال ليس الأولوية القصوى، نحن نريد حل النزاع و نهتم بحياة الناس”.

