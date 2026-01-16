ترامب: حماس ستتخلّى عن سلاحها طوعًا أو قسرًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ حركة حماس «ستتخلّى عن سلاحها طوعًا أو مكرهة»، معلنًا في الوقت نفسه عن تشكيل «مجلس للسلام في غزة» ودعمه لإقامة حكومة تكنوقراط لإدارة القطاع في المرحلة المقبلة.

وجاءت تصريحات ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال»، تطرّق فيه إلى خطته الخاصة بغزة، التي أُطلقت في شهر أكتوبر الماضي وأسفرت، بحسب قوله، عن التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأكد الرئيس الأمريكي أنّ «بدعم من مصر وتركيا وقطر، سيتم ضمان التوصل إلى اتفاق شامل لنزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق»، مضيفًا: «كما قلت سابقًا، بإمكان حماس أن تفعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة».

ودعا ترامب الحركة إلى الوفاء الفوري بالتزاماتها، بما في ذلك، على حدّ تعبيره، «إعادة آخر جثمان إلى إسرائيل والمضي قدمًا في مسار نزع السلاح».

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي عن تشكيل «مجلس السلام في غزة»، مشيرًا إلى أنّ الإعلان عن أعضائه سيتم قريبًا، واصفًا هذه الهيئة بأنها «أعظم مجلس تم تشكيله على الإطلاق»، ومؤكدًا دعمه لحكومة تكنوقراط تتولى تسيير شؤون القطاع في إطار تسوية سياسية شاملة.

