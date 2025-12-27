ترامب : سأتحدث مع بوتين قريبًا و الاجتماع مع زيلينسكي قد يكون مثمرًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى تصريحات لمجلة بوليتيكو، إنه يعتزم التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبًا، مؤكدًا أن ذلك سيتم عندما يكون الوقت مناسبًا.

و أوضح ترامب أن التواصل مع بوتين سيأتي فى إطار متابعته لتطورات الملف الأوكراني، دون الكشف عن جدول زمني محدد لإجراء هذا الاتصال.

و في السياق ذاته، أشار ترامب إلى أن الاجتماع المرتقب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يكون مثمرًا في إشارة إلى إمكانية بحث ملفات مهمة خلال اللقاء.

و أضاف ترامب أن الأيام المقبلة ستكشف ما لدى زيلينسكي ، قائلًا: «سنرى ماذا لدى زيلينسكي خلال اجتماع الأحد»، في إشارة إلى ترقب واشنطن لما سيُعرض خلال اللقاء.

و شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن زيلينسكي «ليس لديه أى شيء» قبل أن يوافق عليه، في موقف يعكس تشددًا أمريكيًا تجاه أي مقترحات أو مطالب محتملة.

