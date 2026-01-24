ترامب : “سنحصل على كل ما نريده من غرينلاند”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في حديث صحفي، بأن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده من غرينلاند نتيجة للمفاوضات الجارية.

و قال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست : “سنحصل على كل ما نريده و تُجرى بعض المحادثات الشيّقة في هذا المجال”.

يوم الأربعاء الماضي، أعلن ترامب أنه عقب اجتماعه مع أمين عام الناتو مارك روته ، تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة بشأن غرينلاند، مشيرا إلى أن “هذا الاتفاق، في حال إتمامه، سيكون حلا مرضيا بالنسبة للولايات المتحدة و جميع دول حلف الناتو”.

و تجدر الإشارة إلى أنّ غرينلاند تُعد إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك، و في عام 1951، وقّعت واشنطن و كوبنهاغن اتفاقية دفاع خاصّة بجرينلاند، إلى جانب التزاماتهما في إطار حلف الناتو، تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد عسكري.

