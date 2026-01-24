Français
الأخبار

ترامب : “سنحصل على كل ما نريده من غرينلاند”

ترامب : سنحصل على كل ما نريده من غرينلاند

وعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في حديث صحفي، بأن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده من غرينلاند نتيجة للمفاوضات الجارية.

و قال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست : “سنحصل على كل ما نريده و تُجرى بعض المحادثات الشيّقة في هذا المجال”.

يوم الأربعاء الماضي، أعلن ترامب أنه عقب اجتماعه مع أمين عام الناتو مارك روته ، تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة بشأن غرينلاند، مشيرا إلى أن “هذا الاتفاق، في حال إتمامه، سيكون حلا مرضيا بالنسبة للولايات المتحدة و جميع دول حلف الناتو”.

و تجدر الإشارة إلى أنّ غرينلاند تُعد إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك، و في عام 1951، وقّعت واشنطن و كوبنهاغن اتفاقية دفاع خاصّة بجرينلاند، إلى جانب التزاماتهما في إطار حلف الناتو، تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد عسكري.

