ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون بالتشاور مع نتنياهو… لكن الكلمة الأخيرة لي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار إنهاء الحرب الجارية مع إيران سيكون ثمرة تشاور مشترك بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددا في الوقت نفسه على أن القرار النهائي بشأن توقيت إنهاء العمليات سيعود إليه.

تنسيق مستمر بين واشنطن وتل أبيب

وفي مقابلة هاتفية مع صحيفة عبرية، أوضح ترامب أن مسألة إنهاء الحرب سيتم بحثها بالتنسيق مع نتنياهو، مشيرا إلى وجود تواصل دائم بين الطرفين.

وقال ترامب: “أعتقد أنه قرار متبادل (…) نحن نتحدث باستمرار، وسأتخذ القرار في الوقت المناسب”.

وتعكس هذه التصريحات مستوى التنسيق السياسي والعسكري القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ما يتعلق بإدارة المواجهة مع إيران.

نتنياهو يشارك في القرار… والقرار النهائي لترامب

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نتنياهو سيكون له رأي في تحديد توقيت إنهاء الحرب، لكنه شدد على أن الكلمة الأخيرة ستبقى بيده بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المواجهة بين إسرائيل وإيران، في وقت تؤكد فيه واشنطن دعمها الكامل لتل أبيب.

ترامب: عملنا مع إسرائيل لمواجهة إيران

كما أكد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل عملتا معا في مواجهة إيران، معتبرا أن طهران كانت تمثل تهديدا مباشرا لإسرائيل.

وأضاف: “إيران كانت ستدمر إسرائيل وكل ما حولها (…) لقد عملنا معا ودمرنا دولة كانت تريد تدمير إسرائيل”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



