ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون مشتركا مع نتنياهو

قال الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قرار إنهاء الحرب الجارية مع إيران سيكون قرارا مشتركا بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع احتفاظه بالكلمة الأخيرة بشأن توقيت إنهاء العمليات.

وفي مقابلة هاتفية مع صحيفة عبرية، قال ترامب إن القرار سيتم بالتشاور مع نتنياهو، مضيفا: “أعتقد أنه قرار متبادل(…) نحن نتحدث باستمرار، وسأتخذ القرار في الوقت المناسب”.

وأشار ترامب إلى أن نتنياهو سيكون له رأي في توقيت إنهاء الحرب، لكنه أكد أن القرار النهائي سيعود إليه.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل عملتا معاً في مواجهة إيران، مضيفاً: “إيران كانت ستدمر إسرائيل وكل ما حولها (…) لقد عملنا معا ودمرنا دولة كانت تريد تدمير إسرائيل”.

