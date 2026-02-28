Français
Anglais
العربية
الأخبار

ترامب : قرار “بالغ الأهمية” بشأن ضربة لإيران… و مهلة 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق

ترامب : قرار “بالغ الأهمية” بشأن ضربة لإيران… و مهلة 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمالات توجيه ضربة لإيران، إن الولايات المتحدة تواجه “قرارا كبيرا للغاية”، مؤكدا أن “الأمر ليس سهلا”.

و أضاف ترامب في خطاب له في تكساس إن : “إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكن يجب أن يكون الاتفاق ذا معنى”.

و أشار الرئيس إلى تفضيله حل النزاع بطريقة سلمية، لكنه وصف المسؤولين الإيرانيين بأنهم “صعبون و خطرون للغاية”، معبرا عن حذر إدارته في التعامل مع المواقف الراهنة في طهران.

و أفادت تقارير أن إيران وافقت على عدم تخزين اليورانيوم المخصب القابل للاستخدام في الأسلحة النووية على أراضيها، وفق ما أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مؤكدا أن الاتفاقية تمنع تخزين المواد النووية بشكل نهائي و تتيح التحقق من الالتزام عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

و تأتي هذه التطورات بعد تحذيرات البيت الأبيض من استعداد الولايات المتحدة لاستخدام القوة في حال فشل المفاوضات ، بينما حشد البنتاغون قوات كبيرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك حشده مجموعتين ضاربتين لحاملات الطائرات ، مع تحديد مهلة أقصاها 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق.

و تستمر المفاوضات تحت الوساطة العمانية، على أن تبدأ المشاورات الفنية بين الفرق الإيرانية و الأمريكية في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في الثاني من مارس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

342
أخر الأخبار

باجة: حملات مُراقبة إقتصادية مُكثفة (فيديو)

331
الأخبار

أريانة: 2650 “قفة رمضان” ومنحة استثنائية بـ120 دينارًا لدعم العائلات محدودة الدخل
329
أخر الأخبار

أضاحي عيد الإضحى تحت قبة البرلمان: توريد مُرتقب بين 15 و20 ألف رأس لضبط الأسعار
315
أخر الأخبار

وزيرة المالية والسفير الأمريكي: حرص مشترك على تطوير التعاون وفتح مجالات جديدة
298
الأخبار

تذكير إلى الجالية التونسية في الكويت: تعليق الخدمات القنصلية اليوم
296
الأخبار

تونس: المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية الى البلد الأصلي لـ 309 مهاجرا نحو غينيا وكوت ديفوار
259
اقتصاد وأعمال

مروان بن جمعة : التعديل الأخير للرسوم الجمركية الأمريكية يعتبر فرصة استراتيجية لتونس خاصة في هذه القطاعات [فيديو] 
253
الأخبار

حملات ليلية مكثفة: بلدية تونس تُلزم المقاهي والمطاعم بإجراءات صارمة للنظافة
237
الأخبار

وزير التربية:المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة “لا علاقة لها بالتسويات الاجتماعية ولا بالكاباس”
233
الأخبار

تونس 2027: مسابقة وطنية لاختيار الشعار والهوية البصرية لتظاهرة عاصمة السياحة العربية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى