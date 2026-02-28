ترامب : قرار “بالغ الأهمية” بشأن ضربة لإيران… و مهلة 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمالات توجيه ضربة لإيران، إن الولايات المتحدة تواجه “قرارا كبيرا للغاية”، مؤكدا أن “الأمر ليس سهلا”.

و أضاف ترامب في خطاب له في تكساس إن : “إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكن يجب أن يكون الاتفاق ذا معنى”.

و أشار الرئيس إلى تفضيله حل النزاع بطريقة سلمية، لكنه وصف المسؤولين الإيرانيين بأنهم “صعبون و خطرون للغاية”، معبرا عن حذر إدارته في التعامل مع المواقف الراهنة في طهران.

و أفادت تقارير أن إيران وافقت على عدم تخزين اليورانيوم المخصب القابل للاستخدام في الأسلحة النووية على أراضيها، وفق ما أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مؤكدا أن الاتفاقية تمنع تخزين المواد النووية بشكل نهائي و تتيح التحقق من الالتزام عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

و تأتي هذه التطورات بعد تحذيرات البيت الأبيض من استعداد الولايات المتحدة لاستخدام القوة في حال فشل المفاوضات ، بينما حشد البنتاغون قوات كبيرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك حشده مجموعتين ضاربتين لحاملات الطائرات ، مع تحديد مهلة أقصاها 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق.

و تستمر المفاوضات تحت الوساطة العمانية، على أن تبدأ المشاورات الفنية بين الفرق الإيرانية و الأمريكية في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في الثاني من مارس.

