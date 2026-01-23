ترامب: قوة عسكرية هائلة تتجه نحو إيران

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس 22 جانفي 2026 أنّ قوة عسكرية هائلة تتجه نحو إيران، التّي قال إنّه “يراقبها عن كثب”.

وأكّد ترامب أنّه هدد إيران بضربة أمريكية إذا أجرت إعدامات، لكنه أشار إلى أنها ألغت هذه الإعدامات.

وقال “لدينا الكثير من السفن في طريقها إلى المنطقة.. كما أن لدينا حاملة طائرات متجهة إلى هناك أيضا، سنرى ما الذي سيحدث.. لا أريد أن يحدث أي شيء، لكن سيتعين علينا أن نرى ما سيحدث”.

وتصل مجموعة حاملة طائرات أميريية ضاربة ومعدات أخرى إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، حسب ما أعلنه مسؤولان أمريكيان اليوم، رغم أنّ ترامب عبر عن أمله في تجنب عمل عسكري جديد ضد إيران.

وبدأت السّفن الحربية الأمريكية، بما في ذلك حاملة الطّائرات “أبراهام لينكولن” وعدد من المدمرات والطّائرات المقاتلة، في التحرك من منطقة آسيا والمحيط الهادي الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة ‌في أعقاب حملة قمع على الاحتجاجات في أنحاء إيران في الأسابيع الأخيرة.

وقال أحد المسؤولين إنّ هناك أيضا أنظمة دفاع جوي إضافية يجري النّظر في ⁠إرسالها إلى الشّرق الأوسط.

