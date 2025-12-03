Français
ترامب : “كان يجب أن أحصل على جائزة نوبل مقابل كل حرب أنهيتها”

ترامب : كان يجب أن أحصل على جائزة نوبل مقابل كل حرب أنهيتها

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام عن كل صراع تمكن من حله و تسويته، لكنه رغم ذلك لا يريد أن يكون جشعا.

و قال ترامب خلال اجتماع حكومي : “والآن يقولون: إذا تمكن من إنهاء الحرب مع روسيا و أوكرانيا، فسوف يحصل على جائزة نوبل”.

و تساءل ترامب : “وماذا عن الحروب الثمانية الأخرى، بما في ذلك بين الهند و باكستان؟ فكّروا في الأمر، فكّروا في جميع الحروب التي أنهيتها. كان ينبغي أن أحصل على جائزة نوبل عن كل حرب أنهيتها. لكنني لا أريد ذلك. لا أريد أن أكون جشعا”.

في أكتوبر الماضي، لم يفز ترامب بجائزة نوبل للسلام رغم توقعاته و رغم طموحه بالحصول عليها، بعد نجاح جهوده لدفع كل من إسرائيل و حماس إلى الموافقة على خطته لوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما دفعه للقول إنه “حقق سلاما في منطقة الشرق الأوسط لم يتحقق منذ 3 آلاف عام من الصراع”.

