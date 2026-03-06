ترامب كان يحلم بغمر فضيحة إيبستين بالقصف في إيران لكنه فشل : كشف محرج

كان الرئيس دونالد ترامب يظن بلا شك في زاوية ما من عقله أن العبء الذي يحمله – قضية إيبستين – سيتم دفنه تحت دوي القنابل التي تُلقى في إيران، كما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يحلم بغمر محاكماته بتهم الفساد في حروبه.

كان ترامب يظن أن عضلاته التي يظهرها لـ”تحرير الإيرانيين من جلاديهم” ستمنحه بعض النبل وتوفر له فترة تنفس، إن لم تكن ستمنحه حصانة دائمة. لكن لا، أسوأ كابوس للجمهوري (أكبر كابوس له ليس الملالي أو كوبا) يعاود الظهور…

هذه المرة لن تتمكن جندية الرئيس، وزيرة العدل، بام بوندي، من التصدي، فقد بلغت أقصى ما يمكنها فعله. الوثائق المتفجرة التي نشرها قسمها ثم محاها قد أُعيدت أخيرًا إلى الإنترنت.

أعلن وزارة العدل ذلك يوم الخميس 5 مارس: تم نشر 50,000 وثيقة جديدة تم استخراجها من ملف إيبستين الضخم (6 ملايين صفحة). بعض هذه الوثائق تحتوي على مقابلات تعود إلى عام 2019 وتتناول التهم الموجهة ضد ترامب من قبل امرأة، دون أن تكون مدعومة بأدلة مادية.

كان وزارة العدل قد نشرت في البداية 3 ملايين صفحة، لكنه رفض الامتثال لأوامر الكونغرس بشأن الكشف عن كافة الوثائق. في 2 مارس، تم حذف 47,635 ملفًا من موقع الوزارة، في حين أن القانون يفرض الشفافية الكاملة بشأن الجاني الجنسي الذي توفي في السجن في عام 2019 تحت ظروف غامضة (أخوه يصرخ مقتلًا استنادًا إلى رأي خبير).

“لم يحذف الوزارة أي ملف من المكتبة”، هكذا أعلنت الوزارة في بيان نشرته مساء أمس. “فريقنا يعمل بلا كلل للرد على مخاوف الضحايا، وتطهير المعلومات الشخصية القابلة للتعريف وكل الصور ذات الطابع الجنسي”، حسبما أكدت نفس المصدر.

استسلمت السلطات تحت الضغط، بعد نشر تقارير من CNN وNPR في نهاية فبراير الماضي. وقد أثبتت التحقيقات أن بعض ملفات إيبستين المخفية كانت مرتبطة بالتهم التي تقول إن الرئيس الأمريكي اعتدى جنسيًا على قاصر.

وفقًا للوثائق التي تم نشرها أمس، استجوب مكتب التحقيقات الفيدرالي المرأة أربع مرات بين يوليو وأكتوبر 2019، خلال ولاية ترامب الأولى…

في كل واحدة من هذه الاستجوابات، كررت المدعية، التي تم إخفاء هويتها، أقوالها ضد إيبستين. في المقابلة الثانية، قالت إن المجرم الجنسي أخذها إلى نيويورك أو نيوجيرسي للتعرف على ترامب. كانت في سن بين 13 و15 عامًا. وبحسب التقرير، قالت إنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل ترامب خلال تلك الرحلة. وأضافت أنها عضّت الملياردير لدفعه بعيدًا.

في الاستجواب الرابع، في أكتوبر 2019، رفضت الدخول في تفاصيل الجحيم الذي كانت قد عاشته مع الملياردير العقاري. وفقًا لما قالته للعملاء الفيدراليين، فإن الحادثة كانت قد حدثت في بداية أو منتصف الثمانينيات، وهي فترة لم يكن إيبستين وترامب على علاقة خلالها.

لكن وزارة العدل (DoJ) لم تنشر جميع الوثائق التي تم الإشارة إليها. بعض الصفحات، التي تحمل عنوان “ملاحظات المقابلة”، لم تكن قابلة للاطلاع عليها عندما تم إدخال أرقامها التسلسلية في قائمة الشهود. البيت الأبيض، الذي يواصل خط دفاعه – التهم “زائفة ومبالغ فيها” – يواجه خطر التحقيق من قبل مجلس النواب لعدم الكشف عن الوثائق من ملف إيبستين.