ترامب للمحتجين في إيران : المساعدة في الطريق

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة للمحتجين في إيران وعدهم فيها بأن “المساعدة في الطريق”، بينما قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) عرضت على ترامب خيارات “أوسع” لضرب إيران.

و أعلن الرئيس الأميركي أنه تم إلغاء جميع الاجتماعات المقررة مع مسؤولين إيرانيين حتى يتوقف “قتل المحتجين”، داعيا الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاج والسيطرة على مؤسسات الدولة، ومطالبا إياهم بجعل إيران عظيمة مرة أخرى.

في غضون ذلك، قال مسؤول أميركي للجزيرة، إن الرئيس ترامب سيبحث مع فريقه للأمن القومي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الخيارات بشأن إيران، بما فيها العسكرية.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول أميركي أن البنتاغون عرض على ترامب خيارات لضرب إيران أوسع مما تم الإبلاغ عنه سابقا.

و أضاف المسؤول الأميركي أن الأهداف العسكرية تشمل ضربة أكبر للبرنامج النووي الإيراني، تفوق ضربات جوان الماضي.

كما أشار المسؤول إلى وجود خيارات أخف، مثل هجوم سيبراني، أو ضربة لجهاز الأمن “الذي يقمع المحتجين”، مؤكدا أن هذه الخيارات تبدو مرجحة أكثر.

و بخصوص التوقيت المتوقع، نقلت “نيويورك تايمز” عن المسؤول الأميركي قوله “أمام الهجوم أيام على الأقل، وأن إيران قد ترد بقوة”، مؤكدا أن بعض المسؤولين بالإدارة الأميركية يرون أن إيران تحاول تأخير الهجوم، بدلا من السعي للدبلوماسية.

