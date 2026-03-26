ترامب: ما يحدث في إيران “عملية عسكرية” وليس حربا… ونتحقق من نجاح هائل

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنّه يفضّل استخدام مصطلح “عملية عسكرية” لوصف تحرّكات الولايات المتحدة في إيران، بدلاً من كلمة “حرب”، مشيرا إلى أنّ بلاده تحقق “نجاحا هائلا” في هذا الإطار.

وجاءت تصريحات ترامب خلال خطاب ألقاه في العشاء السنوي للجنة الوطنية الجمهورية، حيث انتقد الأصوات المعارضة للانخراط الأمريكي، معتبرا أنّها تحاول “صرف الانتباه عن كل النجاح الكبير الذي نحققه في هذه العملية العسكرية”.

تجنّب كلمة “حرب” لأسباب سياسية وقانونية

وأوضح الرئيس الأمريكي أنّه يتعمّد عدم استخدام مصطلح “حرب”، قائلا: “لن أستخدم كلمة حرب، لأنهم يقولون إذا استخدمت هذا المصطلح فقد لا يكون ذلك أمرا جيدا”.

وأضاف أنّ هذا التوصيف يحمل أبعادا قانونية، إذ يُفترض أن يتطلب إعلان الحرب موافقة الكونغرس، وهو ما يدفعه إلى اعتماد تعبير “عملية عسكرية” باعتباره، وفق قوله، الأقرب إلى الواقع.

“تدمير عسكري” وانتقادات للمعارضين

كما وصف ترامب ما تقوم به الولايات المتحدة في إيران بأنه “تدمير عسكري”، متهما منتقديه بعدم تقبّل “الدعاية الإيجابية” ورفض الاعتراف بما يراه نجاحا أمريكيا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط جدل متواصل بشأن طبيعة التدخل الأمريكي وتوصيفه، وانعكاساته السياسية والقانونية على الساحة الداخلية والخارجية.

