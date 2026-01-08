Français
Anglais
العربية
عالمية

ترامب: نسيطر على فنزويلا ونستخدم نفطها… والعملية العسكرية واردة

تصريحات صادمة لترامب : نسيطر على فنزويلا ونستخدم نفطها… والعملية العسكرية واردة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحتفظ بعلاقات «جيدة» مع السلطات الحالية في فنزويلا، مؤكّدًا أن البيت الأبيض على اتصال دائم مع الرئيسة المؤقتة للبلاد ديلسي رودريغيز.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن السلطات المؤقتة في فنزويلا تقدّم لواشنطن كل ما تعتبره «ضروريًا»، متهما في الوقت نفسه فنزويلا بـ«أخذ نفط أمريكا منذ سنوات»، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تسعى إلى السيطرة على فنزويلا لفترة قصيرة، مشيرًا إلى أن واشنطن تخطط للبقاء لفترة أطول بكثير من عام واحد. وأوضح أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام النفط الفنزويلي، والعمل على خفض أسعاره، إلى جانب توفير تمويل لمدينة كاراكاس.

وتأتي هذه التصريحات في سياق توتر متواصل في العلاقات بين البلدين، إذ كان ترامب قد حذّر في وقت سابق من أن عدم امتثال ديلسي رودريغيز لمطالبه قد يؤدي إلى إطلاق عملية عسكرية أمريكية ثانية داخل الأراضي الفنزويلية.

وأثارت تصريحات ترامب مخاوف متجددة بشأن احتمالات التصعيد العسكري الأمريكي في فنزويلا، البلد الذي يعاني منذ سنوات من أزمة سياسية واقتصادية خانقة، في ظل صراع داخلي وضغوط دولية متزايدة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

524
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!

446
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
334
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
324
أخر الأخبار

تونس: الفلاحة الذكية خيار استراتيجي لمُجابهة التغيرات المناخية [فيديو]
306
الأخبار

الجزائر-أمريكا : «نيران صديقة» ثالثة… و هذه المرة واشنطن تستهدف التأشيرات
299
أخر الأخبار

قفصة: إيقاف شخص تورّط في قتل شاب طعنا بسكين
295
اقتصاد وأعمال

في هذا الموعد : مجلس وزاري للمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 (فيديو)
294
الأخبار

محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء و تؤكّد سجن جميع المتّهمين ثمانية أعوام
286
الأخبار

فنزويلا و كوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال عملية اعتقال مادورو
282
الأخبار

بمشاركة حنبعل المجبري : التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد و بيرنلي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى