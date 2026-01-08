ترامب: نسيطر على فنزويلا ونستخدم نفطها… والعملية العسكرية واردة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحتفظ بعلاقات «جيدة» مع السلطات الحالية في فنزويلا، مؤكّدًا أن البيت الأبيض على اتصال دائم مع الرئيسة المؤقتة للبلاد ديلسي رودريغيز.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن السلطات المؤقتة في فنزويلا تقدّم لواشنطن كل ما تعتبره «ضروريًا»، متهما في الوقت نفسه فنزويلا بـ«أخذ نفط أمريكا منذ سنوات»، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تسعى إلى السيطرة على فنزويلا لفترة قصيرة، مشيرًا إلى أن واشنطن تخطط للبقاء لفترة أطول بكثير من عام واحد. وأوضح أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام النفط الفنزويلي، والعمل على خفض أسعاره، إلى جانب توفير تمويل لمدينة كاراكاس.

وتأتي هذه التصريحات في سياق توتر متواصل في العلاقات بين البلدين، إذ كان ترامب قد حذّر في وقت سابق من أن عدم امتثال ديلسي رودريغيز لمطالبه قد يؤدي إلى إطلاق عملية عسكرية أمريكية ثانية داخل الأراضي الفنزويلية.

وأثارت تصريحات ترامب مخاوف متجددة بشأن احتمالات التصعيد العسكري الأمريكي في فنزويلا، البلد الذي يعاني منذ سنوات من أزمة سياسية واقتصادية خانقة، في ظل صراع داخلي وضغوط دولية متزايدة.

