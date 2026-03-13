ترامب: نفذنا واحدة من أقوى الضربات في تاريخ الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية نفذت عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت مواقع داخل إيران. وبحسب تصريحاته، فإن القيادة المركزية الأمريكية نفذت «واحدة من أقوى الضربات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط».

وأكد ترامب أن الهجوم الجوي استهدف جزيرة خرج الإيرانية، وهي موقع استراتيجي يقع في الخليج ويُعرف باحتضانه منشآت طاقية وعسكرية. ووفق قوله، فقد أسفرت الضربة عن تدمير كامل للأهداف العسكرية الموجودة على الجزيرة.

كما وجه الرئيس الأمريكي تحذيرًا إلى طهران، مشيرًا إلى أن أي محاولة إيرانية لعرقلة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز قد تؤدي إلى تصعيد عسكري جديد. وأوضح أنه قد يعيد حينها النظر في قراره بعدم استهداف البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج.

وفي السياق ذاته، اعتبر ترامب أن إيران لا تمتلك، بحسب رأيه، القدرات اللازمة للدفاع عن المواقع التي قد تقرر واشنطن استهدافها، مؤكّدًا أن طهران لن تكون قادرة على منع هجمات جديدة إذا اختارت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات إضافية.