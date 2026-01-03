Français
ترامب : هاجمنا فنزويلا و اعتقلنا مادورو و زوجته

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن “الولايات المتحدة شنت ضربات ضد فنزويلا، و اعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، وجرى ترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا”.

و أضاف ترامب أن العملية نُفذت “بنجاح”، دون صدور تعليق فوري من الحكومة الفنزويلية بشأن هذه التصريحات. بدورها، ذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” أن قوات دلتا الأميركية هي التي اعتقلت مادورو.

و في وقت سابق أفاد مراسل الجزيرة بسماع أصوات تحليق طائرات حربية و دوي انفجارات، مع تصاعد أعمدة الدخان وسط العاصمة الفنزويلية كراكاس، مضيفا أن الانفجارات وقعت في مناطق متباعدة في المدينة.

و أفادت وكالة أسوشيتد برس بسماع 7 انفجارات على الأقل في العاصمة الفنزويلية. كما أفادت وسائل إعلام فنزويلية بوقوع انفجارات في ميناء لا غويرا بولاية فارغاس وهو أكبر ميناء بحري فنزويلي، وعلى ساحل البلاد وبمدينة هيغيروتي.

و استهدفت الهجمات أيضا مطار هيغيروتي وقاعدة لاكارلوتا الجوية و مجمع حصن تيونا العسكري.

