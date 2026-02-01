ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أصدر تعليماته لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بعدم التدخل في الاحتجاجات التي تشهدها المدن التي يقودها الديمقراطيون، إلا إذا طلبت السلطات المحلية مساعدة فيدرالية، وذلك في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لحملة إدارته على الهجرة.

و كتب ترامب – عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال” اليوم الأحد، “لن نشارك تحت أي ظرف من الظروف في مختلف المدن التي يديرها الديمقراطيون بشكل سيئ فيما يتعلق باحتجاجاتها أو أعمال الشغب فيها ، إلا إذا طلبت هي منا المساعدة”.

و لم يقدم ترامب أي تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير قراره على عمليات موظفي إدارة الهجرة و الجمارك الأمريكية و وزارة الأمن الداخلي، أو غيرها من الوكالات الفيدرالية لكنه أوضح قائلا : “سنقوم، مع ذلك، بحماية جميع المباني الفيدرالية التي تتعرض لهجمات من قبل هؤلاء المتطرفين و المحرضين و المتمردين الذين يتقاضون رواتب عالية ، و سيكون ذلك بقوة بالغة”.

و أشار ترامب إلى أنه بالإضافة إلى توجيهاته للوزيرة كريستي نويم، فقد أصدر تعليماته إلى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة و الجمارك أو دوريات الحدود باتخاذ إجراءات حازمة لحماية ممتلكات الحكومة الفيدرالية.

و في السياق ذاته.. صرّح ترامب للصحفيين – أثناء توجهه إلى فلوريدا – بأنه يشعر بأن المدن ذات الأغلبية الديمقراطية دائمًا ما تشتكي.. مضيفا : “إذا أرادوا المساعدة ، فعليهم طلبها ؛ لأننا إذا تدخلنا، فلن يفعلوا شيئًا سوى الشكوى”.

و قد نشرت إدارة ترامب بالفعل الحرس الوطني أو مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين ، في عدد من المناطق ذات الأغلبية الديمقراطية، بما في ذلك واشنطن و لوس أنجلوس وشيكاغو و بورتلاند بولاية أوريغون، إلا أن تصريحاته تأتي في ظل تزايد المعارضة لمثل هذه التكتيكات.

و قال ترامب : “إن المتظاهرين الذين يرتكبون أي فعل سيء بحق ضباط الهجرة و غيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين سيُعاقبون و سيُعاملون بالمثل على الأقل”.

و قد طعن كيث إليسون المدعي العام لولاية “مينيسوتا”، و عمدتا مدينتي مينيابوليس و سانت بول، في حملة إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية المكثفة في هاتين المدينتين، بحجة أن وزارة الأمن الداخلي تنتهك الحماية الدستورية.

و تشهد ولاية “مينيسوتا”، و خاصّة مدينة مينيابوليس، حالة من التوتر الشديد بعد أن أطلق ضباط فيدراليون النار على شخصين في المدينة ما أدّى إلى مقتلهما.. و قد خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع احتجاجًا على الإجراءات الفيدرالية في مينيسوتا و عموم البلاد.

