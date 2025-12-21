ترامب يؤكد أنه أجبر ماكرون على رفع أسعار الأدوية في فرنسا

أعاد دونالد ترامب إشعال الجدل حول مسألة أسعار الأدوية في أوروبا، مؤكّدًا أنه «أجبر» إيمانويل ماكرون على رفع التعريفات في فرنسا تحت التهديد بفرض إجراءات تجارية أمريكية انتقامية.

و خلال مداخلة علنية، قال الرئيس الأمريكي إنه أبلغ الرئيس الفرنسي بضرورة «مضاعفة أو تثليث» أسعار الأدوية، ملوّحًا بتحذير صريح : في حال الرفض، ستفرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 25% على «كل ما تبيعونه في أمريكا».

تصريح يندرج ضمن استراتيجية أمريكية أوسع

لا يأتي هذا التصريح من فراغ. فمنذ أشهر، تكرّر إدارة ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة «تدعم» بقية دول العالم عبر أسعار أدوية أعلى بكثير من المعدلات المعتمدة في دول أخرى، وتسعى إلى تقليص هذا الفارق عبر تقريب الأسعار الأمريكية من تلك المطبّقة في الدول المتقدمة.

و تذكّر وكالة «رويترز» بأن المرضى الأمريكيين يدفعون في كثير من الأحيان أسعارًا تقارب ثلاثة أضعاف ما يدفعه نظراؤهم في اقتصادات متقدمة أخرى.

و في صلب هذه الاستراتيجية، تبرز مقاربة تُعرف بمبدأ «الدولة الأكثر تفضيلًا» (Most-Favored Nation)، أي مواءمة الأسعار مع أدنى المستويات المسجّلة في دول مماثلة، مع الاستعانة بالأداة التجارية كوسيلة ضغط.

و في هذا السياق، ينصّ مرسوم رئاسي صادر في 12 ماي 2025 على تكليف مسؤولي التجارة بمواصلة إجراءات تجارية وقانونية ضد دول تُتّهم بالإبقاء على أسعار «أدنى» من مستوى تعتبره واشنطن عادلًا.

رسوم جمركية و ضغوط: “تفاوض” معلن

و بحسب «رويترز»، جرت أيضًا مناقشات مع صناعيين لاستكشاف سبل رفع أسعار الأدوية في أوروبا وغيرها من المناطق، بما يسهّل خفضها في الولايات المتحدة، في مؤشر واضح على أولوية هذا الملف لدى البيت الأبيض.

و في هذا الإطار، تخدم الرواية التي استهدفت إيمانويل ماكرون هدفين سياسيين: إبراز فاعلية الضغط الأمريكي، وتبرير استخدام الرسوم الجمركية كأداة تفاوضية.

الوقائع القابلة للتحقق: اتفاقات مع الصناعة وتخفيضات معلنة في الولايات المتحدة

على الصعيد الداخلي، أعلن ترامب في 19 ديسمبر 2025 عن إبرام اتفاقات مع تسعة مختبرات دوائية كبرى، تهدف إلى خفض كبير في أسعار بعض الأدوية، خصوصًا لفائدة برنامج «ميديكيد» وللمستهلكين الذين يدفعون نقدًا، مع تخفيضات قد تصل إلى 70% على عدد من الأدوية، وفق «رويترز».

كما يتضمن الإعلان آلية للبيع المباشر عبر منصة فدرالية (TrumpRx.gov)، إلى جانب التزام صناعي واسع بالاستثمار، مقابل حصول الشركات الموقّعة على إعفاء من أي رسوم جديدة لمدة ثلاث سنوات.

ما الذي يغيّره (أو لا يغيّره) “ملف ماكرون”؟

حتى الآن، يبقى تصريح ترامب في إطار موقف سياسي قائم على سردية توازن قوى. لكنه يسلّط الضوء على توجّه أعمق: عزم الولايات المتحدة على توظيف السياسة التجارية للتأثير في آليات تسعير الأدوية، التي تخضع في أوروبا غالبًا لتفاوض عمومي وتنظيم حكومي وموازنات دقيقة.

وبعبارة أوضح، حتى وإن استهدفت الرواية باريس، فإن الرسالة موجّهة إلى جميع الشركاء: ملف الدواء بات مسألة تجارة دولية، وليس شأنًا صحيًا عامًا فحسب.

تفاصيل التصريح

«نعم، ستفعلون ذلك!»

دونالد ترامب يؤكد أنه أجبر إيمانويل ماكرون على رفع أسعار الأدوية في فرنسا.

و قال دونالد ترامب:

«أقول إن رئيس فرنسا مثال على ذلك. أنا آسف، لكن سيتعيّن عليكم مضاعفة أو تثليث أسعار الأدوية.

— لا، لا، لا، لن نفعل ذلك.

— بل نعم، ستفعلون. قلت: نعم، ستفعلون.

— لا، لا، لا، لن نفعل ذلك. بالطبع لا. لا أستطيع فعل ذلك.

— قلت: نعم، ستفعلون.

— لن أفعل ذلك.

— بل نعم، ستفعلون.

ثم سألني: “لماذا أنت واثق إلى هذا الحد؟”

فأجبته : “لأنه إذا لم تفعلوا ذلك، سأفرض رسمًا جمركيًا بنسبة 25% على كل ما تبيعونه في الولايات المتحدة.”»