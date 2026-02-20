ترامب يتحدى المحكمة العليا و يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على العالم بنسبة 10%

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيوقع يوم الجمعة على مرسوم تنفيذي يفرض رسوما جمركية عالمية بنسبة 10% بالإضافة إلى الرسوم المفروضة بالفعل.

و قال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “اليوم، سأوقع أمرا بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10%، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية العادية المفروضة بالفعل”.

و أكد ترامب أن “جميع الرسوم المرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 301 ستظل سارية، كما سيتم إطلاق عدة تحقيقات جديدة”.

و أضاف أنه “سيشرع في إجراء تحقيقات بموجب المادة 301 من قانون التجارة لحماية البلاد من الممارسات التجارية غير العادلة من الدول والشركات الأجنبية”.

و أوضح ترامب أنه “سيوقع على الأمر التنفيذي لفرض رسوم بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تسمح للرئيس بفرض رسوم أساسية تصل إلى 15% لمدة لا تزيد عن 150 يوما للتعامل مع عجز ميزان المدفوعات الكبير والخطير”.

كما قال: “في المستقبل، سنكون قادرين على جني المزيد من الأموال”.

و شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على المحكمة العليا الأمريكية، متعهدا بالمضي قدما في سياسة تجارية أكثر تشددا، رغم الحكم الذي قيد استخدامه لقانون الطوارئ لفرض الرسوم الجمركية.

و أشار إلى أنه “لا يحتاج إلى إطلاع الكونغرس على قراراته التجارية، وأنه يمتلك بدائل قانونية تمكنه من فرض رسوم أكبر بكثير”، معتبرا أن قرار المحكمة “مخز” و”سخيف”، ملمحا إلى أن “القضاة تأثروا بمصالح أجنبية وتجاهلوا مصالح الولايات المتحدة”.

و تأتي تصريحات ترامب في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية العالمية، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد جمركي جديد إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف على الشركات والمستهلكين، فضلا عن احتمال اندلاع نزاعات تجارية أوسع مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للولايات المتحدة.

