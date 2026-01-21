Français
الأخبار

ترامب يثير الجدل بتصريحات جديدة

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلي شعب غرينلاند خلال كلمته في منتدي دافوس الاقتصادي، قائلا : لولا وجودنا لكنتم تتحدثون الألمانية و اليابانية، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

و قال : أكن احتراماً كبيراً لشعب غرينلاند و شعب الدنمارك لكن على كل عضو في حلف الناتو واجب الدفاع عن أراضيه و أكد أنه لا يمكن لأحد تأمين الجزيرة سوى الولايات المتحدة، و قال إن العالم رأى ذلك في الحرب العالمية الثانية، عندما سقطت الدنمارك في يد ألمانيا بعد ست ساعات من القتال.

و قال ترامب : اضطررنا حينها لإرسال قواتنا لحماية غرينلاند، بتكلفة باهظة، حيث أنشأنا قواعد عسكرية على هذه القطعة الجليدية الكبيرة و الجميلة ، و قال: بعد الحرب العالمية الثانية أعدنا غرينلاند إلى الدنمارك. يا له من غباء ارتكبناه ! و جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبته بالسيطرة على غرينلاند، مصرحًا في دافوس بأنه لا توجد دولة أو مجموعة دول قادرة على تأمين غرينلاند، باستثناء الولايات المتحدة.

و قال : على عاتق كل حليف في الناتو واجب الدفاع عن أراضيه نحن قوة عظمى، أعظم بكثير مما يتصوره الناس.

ثم انتقد ترامب الدنمارك و وصفها بأنها ناكرة للجميل لرفضها التخلي عن السيطرة على غرينلاند، مؤكدًا أن الدنمارك مدينة للولايات المتحدة لدفاعها عنها خلال الحرب العالمية الثانية.

و انتقل إلى مهاجمة المملكة المتحدة و وصفها بالخاسرة، لأنها لا تستغل مواردها من الطاقة في بحر الشمال بالشكل الأمثل.

و أضاف: إنهم لا يستغلونها و لهذا السبب وصل التلوث إلى مستويات كارثية.

و ختم : بحر الشمال مذهل ، فهم لا يسمحون لأحد بالتنقيب فيه و يستحوذون على 92% من عائداته لأسباب بيئية.

تعليقات

