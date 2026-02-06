Français
ترامب يثير جدلا واسعا بعد نشر فيديو ساخر يستهدف باراك وميشيل أوباما

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة كبيرة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بعد نشره مقطع فيديو ساخرًا على منصته الخاصة “تروث سوشيال” يستهدف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما.

ويظهر في نهاية الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، تحويل وجهي أوباما وزوجته إلى صور قردة لثوانٍ معدودة، في مشهد اعتبره عدد من المتابعين إشارة تحمل دلالات عنصرية. ولم يرفق ترامب المنشور بأي تعليق، مكتفيا باستخدام وسمين هما #ObamaFail و**#TruthWins**.

وسرعان ما حصد الفيديو ملايين المشاهدات خلال ساعات، وسط تباين في ردود الفعل؛ إذ رأى أنصار ترامب أنه يندرج ضمن “السخرية السياسية”، في حين وصفه منتقدوه بأنه “إهانة عنصرية صريحة”.

من جهته، دان مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات 2028 وأحد أبرز منتقدي ترامب، هذا المنشور بشدة. وكتب المكتب الإعلامي لنيوسوم على منصة “إكس”: “سلوك مقزز من الرئيس، وعلى كل جمهوري إدانة هذا الآن”.

كما انتقد بن رودس، المستشار السابق للأمن القومي والمقرب من باراك أوباما، الفيديو، معتبرا أن التاريخ سينظر إلى عائلة أوباما كشخصيات محبوبة، بينما سيُنظر إلى ترامب باعتباره “وصمة في تاريخ الولايات المتحدة”، وفق تعبيره.

ويعود التوتر بين ترامب وأوباما إلى سنوات، إذ سبق لترامب أن اتهم أوباما سنة 2016 بـ“التجسس” على حملته الانتخابية. واستمرت الخلافات لاحقا، خاصة بعد الانتقادات التي وجهتها ميشيل أوباما لترامب في مذكراتها “Becoming”، حيث وصفته بـ“الكاذب”.

وتأتي هذه الحادثة في ظل مناخ سياسي أمريكي متوتر وانقسام حاد، ما يعكس استمرار الاستقطاب داخل المشهد السياسي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

