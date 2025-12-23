ترامب يجدد تمسكه بضم جزيرة جرينلاند للولايات المتحدة الأمريكية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السيطرة الأمريكية على جزيرة غرينلاند أصبحت ضرورة حتمية لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي، مجددًا موقفًا أثار جدلًا واسعًا في السابق، وذلك عقب إعلانه تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثًا خاصًا إلى الجزيرة.

و في تصريحات نقلتها قناة “سكاي نيوز” من منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، أكد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند من أجل أمنها القومي، مشيرًا إلى أن لاندري يمتلك خبرة تفاوضية تؤهله لقيادة هذه المهمة، في إشارة إلى تحركات سياسية و دبلوماسية محتملة تتعلق بمستقبل الإقليم.

و ربط ترامب موقفه باعتبارات جيوسياسية، متحدثًا عن وجود سفن روسية و صينية في محيط الجزيرة، إلى جانب محدودية القدرات الدفاعية لغرينلاند بسبب قلة عدد سكانها، معتبرًا أن الوضع الحالي يفرض البحث عن حل يضمن المصالح الأميركية في المنطقة القطبية.

و في السياق نفسه، نفى ترامب أن تكون دوافعه اقتصادية أو مرتبطة بثروات الطاقة و المعادن، مؤكدًا أن بلاده تمتلك موارد كافية، كما انتقد ما وصفه بتقصير دنماركي في الإنفاق على حماية الإقليم.

