ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس خيار شن ضربة عسكرية محدودة ضد إيران، وذلك في حال فشل الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي.
و تابع ترامب خلال رده على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كان يبحث بجدية خيار العمل العسكري في حال تعثر المفاوضات : “أقصى ما يمكنني قوله هو أنني أدرس هذا الأمر”.
و تأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران، حيث تصر الإدارة الأمريكية على ضرورة إبرام اتفاق شامل يضمن وقف الأنشطة النووية الإيرانية بشكل كامل.
و انتهت محادثات غير مباشرة عقدت الثلاثاء بين مفاوضين إيرانيين و أمريكيين دون اختراق ملموس.
و بينما صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالاتفاق على “مبادئ توجيهية”، أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن طهران لم تعترف بـ “الخطوط الحمراء” التي حددها الرئيس دونالد ترامب.
و نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض تلقى إيجازا يفيد بأن الجيش الأمريكي قد يكون مستعدا لشن هجوم بحلول نهاية الأسبوع، عقب تعزيزات مكثفة للأصول الجوية و البحرية في المنطقة.
