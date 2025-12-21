Français
Anglais
العربية
الأخبار

ترامب يدعم صاحب شركة “وسائد” لمنصب حاكم ولاية مينسوتا

أعرب الرئيس ترامب عن دعمه للمرشح لمنصب حاكم ولاية مينيسوتا، مايك ليندل، المؤسس و المدير التنفيذي لشركة ماي بيلو لإنتاج الوسائد، خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية.

و أفادت قناة CBS News إن ليندل، البالغ من العمر 64 عامًا، قدم أوراق ترشحه في وقت سابق من هذا الشهر، لينضم إلى قائمة المرشحين الجمهوريين المتنافسين على إزاحة الحاكم الديمقراطي تيم والز في الانتخابات النصفية المقررة العام المقبل.

و يخوض والز حملة انتخابية للفوز بولاية ثالثة غير مسبوقة في أعلى منصب في ولاية مينيسوتا.

و في التجمع الانتخابي، الذي أقيم يوم الجمعة في روكي ماونت بولاية كارولاينا الشمالية، والذي تم بثه مباشرة على قناة البيت الأبيض الرسمية على يوتيوب، انتقد ترامب تيم والز و أزمة التزوير المتفاقمة في مينيسوتا، مضيفًا أن حليفه القديم ليندل يستحق منصب حاكم مينيسوتا بعد سلسلة المشاكل القانونية و المالية التي واجهها رجل الأعمال في سعيه للترويج لمزاعم متعلقة بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

و قال ترامب إن هذا الرجل، ميندل، قد عانى. ما فعله، و ما مرّ به، لأنه كان يعلم أن الانتخابات مزورة. و قد فعل ذلك. أعني، لقد فعل ذلك كمواطن عادي”.

و أضاف ترامب : «هؤلاء الناس لاحقوه و لاحقوا شركته. فعلوا ذلك معي أيضاً، لكن على الأقل كنت أعرف ما أنا مُقدم عليه.

لقد كان مجرد رجل قال : يا إلهي، هذه الانتخابات كانت مُزوّرة للغاية، لقد كانت مزورة للغاية. لقد حارب بشراسة».

يذكر أنه فى سبتمبر الماضي أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً ضد ليندل في دعوى تشهير رفعتها شركة سمارت ماتيك و هي شركة تكنولوجيا انتخابية، والتي أدعت أن رجل الأعمال اتهم الشركة زوراً أكثر من 50 مرة علناً بالمساعدة في توجيه انتخابات 2020 لصالح الرئيس السابق جو بايدن.

و صدر هذا الحكم بعد ثلاثة أشهر من إدانة هيئة محلفين فيدرالية لليندل بتهمة التشهير بموظف سابق في شركة دومينيون لأنظمة التصويت و ذلك عبر بث مباشر على منصته الإعلامية ، واصفةً إياه بالخائن الذي ساهم في سرقة الانتخابات من ترامب.

و خلال تلك المحاكمة، ادعى ليندل أن نشاطه المؤيد لترامب قد أدى إلى تدهور ثروته ، التي قال إنها انخفضت من 60 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار من الديون.

